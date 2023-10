Le prince Albert II honoré d’un Trident d’or à Monaco, l'équivalent d'un "Prix Nobel" dans le milieu sous-marin

Si dans les mythologies grecque et romaine, cet objet symbolique demeure associé aux légendes des eaux que sont Poséidon et Neptune, dans le milieu sous-marin, c’est un peu l’équivalent d’un Prix Nobel.

Avant le chef d’État monégasque, 250 personnes ont reçu cette distinction depuis 1960 pour leur engagement sans faille pour la protection de l’immensité bleue et de ses profondeurs : le commandant Jacques-Yves Cousteau et son fidèle second Albert Falco, Walt Disney, l’océanographe et exploratrice Sylvia Earle ou, plus récemment, le photographe et plongeur Laurent Ballesta et Christian Pétron.

C’est d’ailleurs ce dernier, cinéaste spécialisé dans le monde sous-marin qui a tourné Le Grand Bleu de Luc Besson ou explorer l’épave du Titanic pour Discovery Channel, qui a salué l’action et le soutien du chef d’État monégasque pour les aires marines protégées à Monaco* et en Méditerranée, "garantes de la préservation de la biodiversité marine".

Citant Nardo Vicente, le doyen français des Tridents d’or malheureusement souffrant, Christian Pétron est revenu sur l’attachement du prince Albert Ier et du prince Rainier III au milieu marin.

"C’est inscrit dans vos gènes, a-t-il salué. Vous soutenez de nombreux programmes de recherche et êtes engagés dans de multiples initiatives pour mieux connaître, faire connaître et protéger l’Océan. Vos diverses actions font de la Principauté de Monaco l’une des places fortes de la recherche scientifique internationale dans l’Océan mondial."

Importance de la science

"Je ne suis que l’héritier et le continuateur d’une tradition, a répondu avec humilité le prince Albert II, dans son discours. Tous ensemble, nous essayons de faire avancer les choses et, pour cela, de mettre en œuvre des principes qui sont aussi les vôtres. La primauté de la science, tout d’abord. Car sans elle, sans le travail infatigable des scientifiques, aucun des dangers qui menacent les océans ne serait compréhensible. Le développement des techniques d’exploration subaquatiques, ensuite, car nous savons que l’un des plus grands maux dont souffrent nos mers est notre manque de connaissance."

Le souverain a rappelé l’impérieuse nécessité d’explorer les zones intermédiaires de l’océan pour en approfondir les mécanismes et identifier la faune qui y vit pour mieux la connaître et la protéger.

"Nous soutenons de nombreux projets d’exploration, en particulier autour de nouvelles technologies et des moyens de propulsion propres qui sont l’avenir en ce domaine", a-t-il confié, citant sa récente visite à Cherbourg pour la station polaire Tara. "Notre troisième priorité est la mobilisation des consciences", a-t-il conclu.





*Un court film a d’ailleurs retracé la création de deux d’entre elles en Principauté, au Larvotto et au tombant des Spélugues, par l’Association monégasque pour la protection de la nature.