Le prince Albert II et la princesse Charlène ont distribué les colis de Noël aux bénéficiaires de la Croix-Rouge

Le froid et la pluie, sur la Principauté ce mardi matin, n’auront pas contrarié la tradition des fêtes de la Croix-Rouge monégasque. Et le couple princier a pu effectuer, comme à son habitude, sa traditionnelle tournée de Noël.

Première étape à Fontvieille, où le prince Albert II et la princesse Charlène ont été accueillis par les enfants de la crèche-garderie Rosine Sanmori. Dans une ambiance joyeuse, les bambins leur ont présenté un petit spectacle avant de recevoir cadeaux et friandises. Le couple princier s’est rendu ensuite au Foyer de l’enfance de la Princesse Charlène pour partager un moment avec les pensionnaires.

C’est au siège de la Croix-Rouge monégasque (CRM) que s’est poursuivie la matinée par la remise des colis aux bénéficiaires du service social. En chiffres cette année: 141 personnes retraitées, aux revenus modestes et résidant à Monaco, et 69 familles ukrainiennes (soit 125 personnes), accueillies en Principauté et soutenues par le service social avec le support de bénévoles parlant ukrainien, recrutés dans les rangs de la CRM.