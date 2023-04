Le prince Albert II et la princesse Charlène en Toscane pour célébrer les 160 ans du consulat de Monaco à Florence

C’est un anniversaire diplomatique qui a conduit le prince Albert II et la princesse Charlène il y a quelques jours à Florence en Italie. Le couple princier s’est en effet rendu en Toscane pour célébrer les 160 ans du consulat de Monaco à Florence. Et en ont découvert les locaux au cours d’une visite guidée par le maître des lieux, Alessandro Antonio Giusti.

Si le souverain et son épouse ont profité de ce déplacement pour apprécier également les merveilles architecturales de la ville de Florence en compagnie du maire de la ville, Dario Nardella, ils ont également retrouvé l’un des plus illustres toscans contemporains: Andrea Bocelli.

Le chanteur a reçu le couple princier au siège de sa fondation qui s’est fixée la mission d’améliorer la qualité de vie des personnes qui sont en situation de précarité et qui font face à la maladie ou à un handicap. La "Andrea Bocelli Foundation" soutient également de nombreux projets humanitaires en Italie et dans le monde.

Et pour asseoir son action, en soirée, un dîner de gala présidé par le couple princier était donné dans le mythique Palazzo Vecchio au profit de la fondation du souverain, de celle d’Andrea Bocelli et de l’Instituto degli Innocenti, plus ancienne institution italienne dédiée à l’accueil des enfants.

Eric Mathon/Palais princier.

Située Lungarno Vespucci au cœur de la capitale toscane, le consulat de Monaco à Florence a été installé en 1863.

Eric Mathon/Palais princier.

À l’occasion de ce 160e anniversaire, un timbre a été édité et dévoilé à l’occasion d’une soirée donnée au profit de la Fondation Prince Albert II, de l’Andrea Bocelli Foundation et de l’Instituto degli innocenti.

Eric Mathon/Palais princier.

Au cours de la soirée de gala, le souverain s’est vu remettre de la part d’Elena Campeggi une série de portraits dessinés par son défunt mari, Nano Campeggi, représentant Grace Kelly. L’artiste disparu en 2018 était célèbre pour ses illustrations d’affiches de l’ère mythique du cinéma hollywoodien.

Eric Mathon/Palais princier.

Le couple princier s’est offert une promenade dans le centre historique de Florence, notamment sur la magnifique Piazza del Duomo avec pour guide, le consul honoraire de Monaco à Florence, Alessandro Antonio Giusti.