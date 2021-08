Le prince Albert II donne des nouvelles rassurantes de la princesse Charlène, opérée ce vendredi

Ce vendredi soir, le souverain a donné des nouvelles de son épouse.

"L’intervention s’est bien passée, la princesse Charlène se repose et nous pensons tendrement à elle", a fait savoir le prince Albert II.

Le Palais princier confirme que le souverain et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, iront rejoindre la princesse Charlène pendant sa période de convalescence, pour être à ses côtés et l’épauler.

