Le prince Albert II de Monaco immortalisé dans le manga Blitz

"Si on me laisse continuer et que le lectorat est toujours présent, nous pouvons arriver à 25 tomes de Blitz avec tout ce que j’ai à ajouter dans l’histoire."

Cette déclaration de Cédric Biscay, créateur et scénariste du manga made in Monaco, devrait ravir la communauté grandissante qui vibre au gré des aventures de Tom, Harmony ou encore Karl.

Des personnages qui prennent de plus en plus d’épaisseur dans ce tome 4 et une difficulté supplémentaire pour Cédric Biscay.

"Il semblait très content du résultat"

"Il ne faut jamais oublier de créer des “side stories”. Même si j’adore l’intensité des parties d’échecs en l’occurrence, il ne faut surtout pas que je m’omette le lien entre les personnages et de créer des histoires entre eux. Et je pense, dans cet opus et depuis le précédent, avoir amené plus de relations entre les personnages avec, les lecteurs sauront de quoi je parle, le camp d’entraînement."

Avant le grand tournoi, mais attention, aucun spoiler n’est autorisé. Mais ce qui fera, sans aucun doute, beaucoup parler dans ce tome est la présence d’un nouveau personnage qui fera une apparition remarquée: le prince Albert II lui-même.