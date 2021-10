Le prince Albert-II de Monaco à l'hommage aux victimes de la tempête Alex à Breil-sur-Roya

Une gerbe de fleurs déposée délicatement, des roses blanches jetées dans le lac tout juste remis en eau - sur la mélodie de "I follow rivers", rendue déchirante une fois dépouillée de ses paroles et de son rythme - seront sûrement les images fortes que l’on retiendra de la commémoration organisée ce dimanche à Breil. Un an après la tempête Alex. En hommage aux victimes de cette catastrophe sans précédent, et plus précisément aux trois Breillois qui ont péri dans la fureur des eaux. De nombreux élus étaient présents pour l’occasion, même si tous les regards étaient tournés vers le prince Albert II de Monaco - dont le soutien à la vallée de la Roya a été aussi réel que sincère.

Les jeunes Breillois associés

Après une messe accompagnée par la chorale de L’Escarène, politiques et habitants ont assisté à l’inauguration de la Maison du souvenir, conçue par un artiste niçois à partir des matériaux charriés par la tempête, au dévoilement d’une plaque sur la façade de la mairie rappelant le nom des trois victimes, puis à l’interprétation du morceau "Nos vallées" par une chorale de collégiens, à la lecture par deux jeunes Breilloises d’un poème de circonstance, avant un "Hymne à l’Amour" chanté par Anne Carrere. Sur le pont Charabot, récemment remis en service, les organisateurs s’étaient appliqués à faire figurer des représentants de toutes les forces intervenues après la tempête. Gendarmes, militaires, pompiers, réserve communale de sécurité civile, protection civile, associations de bénévoles…