Le prince Albert II a nettoyé les rues de Monaco

Dans le cadre du World Cleanup Day – journée mondiale du nettoyage, le souverain a rejoint 150 personnes qui ont traqué les saletés à la Tête de Chien, entre les plages Marquet et Mala. Et en plein cœur de la Principauté

"Cela me semblait important et je vois que beaucoup de personnes se sont mobilisées cette année autour de ce problème énorme que sont nos déchets et notre inconscience lorsque par inadvertance ou parfois sciemment malheureusement, nous jetons des déchets qui ne sont pas recyclables en marchant dans la rue ou hors de nos voitures" a souligné le prince, encourageant l'initiative de Sébastien Usher, qui a lancé le mouvement en Principauté.

La sortie de samedi a été fructueuse, les équipes ont ramassé en une matinée, plus d’une tonne de déchets, dont d'innombrables mégots