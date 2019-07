Ce mardi en mer, au pied de l’imposant Institut océanographique, le prince Albert II a déposé une gerbe dans les eaux de la Grande bleue. Un geste en souvenir de son trisaïeul, marin émérite et explorateur scientifique, le prince Albert-Ier. Cet hommage s’est déroulé en marge du Navigators Heritage Challenge (1), un parcours de navigation de près de 600 kilomètres où les équipages n’ont le droit que d’utiliser des instruments de navigation inventés avant le début du XXe siècle.

Des manifestations entre 2019 et 2022

Dans la foulée de cette commémoration solennelle, le souverain a dévoilé le logo du comité de commémoration du prince Albert-Ier, lancé en décembre 2018 pour pondre un calendrier de manifestations célébrant sa vie et son œuvre entre 2019 et 2022 (2). Lequel se veut sobre et ouvert sur toutes les facettes de l’œuvre pionnière de l’homme qu’on aimait surnommer « le Prince savant ».

Différents types d’acteurs sont mobilisés pour mener à bien des projets de toutes natures, destinés à des publics diversifiés.