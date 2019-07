Si, une fois dans l’eau, les enfants se bagarrent pour obtenir la première place, l’ambiance reste décontractée. Il faut dire que tout le monde se connaît ou presque. D’ailleurs, la dernière course de la matinée, la course des familles, sera l’occasion pour tous de défendre les honneurs et de connaître un moment de gloire collégiale. La famille Tarazi l’emportera devant les Novi et les Nathenson. Sans rancune. Une revanche est déjà prévue fin août.

La deuxième date de la compétition est également organisée par l’équipe des dix maîtres-nageurs sauveteurs du Beach Club, sous la direction du chef de bassin, Thomas Molina. Pour faire patienter les compétiteurs, plusieurs tournois de volley, beach soccer, ping-pong, aqua basket sont prévus quatre fois par semaine.