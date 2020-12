Le prestigieux magazine de voyage GEO place Menton dans le "Top 10" des plus beaux ports de France

Dans son palmarès des plus beaux ports de France, publié il y a quelques jours, le magazine de voyage GEO ne précise pas lequel des deux équipements mentonnais occupe - selon lui - la 4e place. Mais la photo utilisée pour illustrer le propos permet de trancher: il s’agit clairement du vieux port. Sélectionné, entre autres, pour son emplacement idéal au pied de la vieille ville et de la basilique.

La Rochelle en tête, Menton hors podium

"Véritable joyau de la Méditerranée, le port de Menton a un petit goût d’Italie. Avec ses maisons colorées, sa mer cristalline et son charme pittoresque, Menton est indéniablement l’un des plus jolis ports de la Côte d’Azur. Entre mer et montagne, il offre un panorama unique propice à la détente", décrivent ainsi les journalistes voyageurs. Poussés par le confinement - et plus largement par la situation sanitaire mondiale - à se recentrer sur des destinations françaises.

Si dans le cœur des Mentonnais, le vieux port occupe naturellement la première place, GEO a fait le choix de le positionner derrière trois autres villes dans son "top ten".

En première place: La Rochelle (Charente-Maritime). "Avec trois tours, la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne, le vieux port de La Rochelle est le cœur de la ville. Chargé d’une histoire tumultueuse, ce port fortifié est marqué par le souvenir du siège mené par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle", rappelle le magazine. Qui plébiscite ensuite Calvi, le plus vaste port de plaisance de Corse. "Avec sa splendide citadelle, il vaut le voyage à lui seul", assure GEO. Et c’est Marseille - plus précisément le Vieux-Port - qui rafle la troisième place de ce classement forcément un peu subjectif. Il s’agit de "l’un des plus beaux ports européens. Emblème de la cité phocéenne, il s’est réinventé ces dernières années grâce à des travaux pharaoniques… mais sans perdre son caractère", argumente-t-on. Précisant que depuis quelques années, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) apporte un charme supplémentaire.

Vient donc Menton, ensuite, puis Honfleur, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Tropez, Paimpol, Cassis, et enfin Le Havre.

Mais pour les internautes qui auraient eu la curiosité de parcourir la page Facebook du magazine, le palmarès en question est illustré par… le port de Menton! Vainqueur malgré tout.

Ancien port de pêche