Le président du Conseil national Stéphane Valeri prêt à succéder au président délégué de la SBM Jean-Luc Biamonti

Ce vendredi matin, à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires, Jean-Luc Biamonti a été le premier annoncé à la presse son départ de la Société de Bains de mer dont il est président délégué depuis 2013. "Stéphane Valeri a été coopté hier en remplacement de Madame Boccone-Pagès. Il nous rejoindra dans quelques jours. Nous allons faire ensemble une passation de pouvoir harmonieuse, d’ici le 31 mars."

Par voie de communiqué, la SBM souligne qu’"au départ de Jean-Luc Biamonti à la fin de l’exercice en cours, Monsieur Stéphane Valeri sera proposé au Conseil d’administration de la société pour en assurer la présidence."

Quelques minutes plus tard, le président du Conseil national Stéphane Valeri a publié à son tour un communiqué où il rappelle son engagement auprès des Monégasques. "C’est avec le sentiment du devoir accompli et la volonté de servir autrement les intérêts de la Principauté, que je cesserai mes fonctions de Président du Conseil National à compter du lundi 3 octobre prochain. J’ai en effet accepté de faire partie du Conseil d’Administration du fleuron économique de notre Pays que constitue la Société des Bains de Mer. Je serai appelé à succéder à Monsieur Jean-Luc Biamonti à la présidence de la SBM, à compter du 3 avril 2023. Je rejoins donc cette grande société à laquelle ma famille et moi-même sommes très attachés depuis plusieurs générations."