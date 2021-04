Le Préfet visite le centre de vaccination de Roquebrune-Cap-Martin

Ce mercredi après-midi, le Préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, s’est rendu au centre de vaccination de Roquebrune-Cap-Martin ouvert depuis le 1er avril dernier dans la salle De Augustinis au stade Decaze.

Une visite qui a permis aux élus locaux, Alexandra Valetta-Ardisson, députée, Patrick Cesari, maire de Roquebrune-Cap-Martin et Jean-Claude Guibal, maire de Menton et président de la Carf, de montrer le bon fonctionnement du centre, mis en place sous l’autorité du Préfet et du Conseil départemental en partenariat avec la mairie de Roquebrune, et permettant de renforcer le centre de vaccination intercommunal de Menton pour les populations de la Riviera Française.

Sa spécificité? Piloté par les agents du Centre communal d’action sociale de Roquebrune sous la conduite de Solange Bernard, adjointe aux Affaires sociales et Najoua Hurcet, directrice du CCAS, le centre est géré quotidiennement avec les sapeurs-pompiers du service de santé et de secours du SDIS (3 infirmiers, 1médecin et 6 sapeurs-pompiers), mobilisés pour vacciner sous la responsabilité du lieutenant-colonel Michaël Boué, infirmier-chef.

Vaccination pour les plus de 50 ans dans les prochains jours

À ce jour, plus de 1.000 vaccins ont pu être administrés.

Dans les prochains jours, en plus des personnes de plus de 75 ans ou de plus de 50 ans présentant des comorbidités, la vaccination s’élargit aux personnes de plus de 50 ans sans condition.

Inscription: sur le site internet Doctolib.fr.

Par tél. au 04.93.00.28.53 (secrétariat du centre ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 12h).

Attention:

Ne pas se présenter au Centre sans avoir un rendez-vous confirmé.

Ne pas se présenter au Centre si vous avez des symptômes Covid 19 (appeler le standard du centre 04.93.00.28.53 pour déplacer le rendez-vous).

Venir impérativement avec carte vitale, pièce d’identité, certificat médical (uniquement pour comorbidités) et un stylo. Places de parkings disponibles.