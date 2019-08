Le port Hercule célèbre le Padel

C’est sur le Port Hercule de Monaco que fut célébrée la victoire des paires Sandu-Dechaume et Perino-Bensadoun du tournoi P1000 organisé par le Tennis Padel Soleil de Beausoleil.

« Ça c’est le Padel » fut la phrase répétée parmi les touristes et locaux qui se sont délectés du spectacle donné aux pieds du Rocher, sur la piste éphémère installée par Monte-Carlo International Sports.

C’est en présence du maire de Monaco Georges Marsan, de la conseillère nationale du gouvernement monégasque Marine Grisoul, du 4e adjoint en charge du patrimoine et des traditions Jacques Pastor et du 1er adjoint de Beausoleil Gérard Destefanis, que se sont disputées les finales féminine et masculine du tournoi du ranking de la Fédération Française de Tennis.

Le grand retour du Padel en Principauté

Dans la catégorie féminine, Raluca Sandu et Alexia Dechaume se sont imposées solidement face à la paire Lefevre-Meignan 6/1 et 6/0. Lors de la spectaculaire finale masculine, le duo Denis Perino (Argentine) et Laurent

Bensadoun (France) ont remporté le titre de vainqueur, en remontant d’un set face à la paire Jeremy Scatena et Nallé Grinda, 6/7 6/4 7/6. Les finales s’inscrivent dans le sillage de l’initiative de Fabrice Pastor, PDG de Monte-Carlo International Sports, qui pendant 40 jours durant, a offert aux résidents et visiteurs, l’opportunité de s’essayer gratuitement à ce sport grandissant.

Le Padel signe son grand retour en Principauté après que l’entrepreneur Fabrice Pastor ait organisé deux éditions du Monte-Carlo Padel Master à Fontvieille, prenant place sur le Port Hercule, et rivalisant ainsi avec le reste des grands événements sportifs organisés sur ce même lieu.