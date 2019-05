treuil de halage

Pas de mètre, pas de mesure, tout dans l’œil et le savoir-faire. Ces charpentiers étaient capables de faire des bateaux de plusieurs mètres qui pouvaient naviguer une centaine d’années sans problème.

Le pointu était traditionnellement doté d’une voile latine, particulièrement adaptée à la navigation en Méditerranée, mais difficile à manier, et d’une lampe à flamme pour la pêche au lamparo qui se pratiquait de nuit. Il se dirigeait à partir d’un trou d’homme – traou de poupa o traou dou patron – avec une barre courte.

Munis d’un système de quilles latérales, il pouvait être tiré sur les plages de galets sans abîmer la carène – partie immergée de la coque.

On peut encore voir des treuils de halage notamment sur la plage des Ponchettes à Nice. À partir de 1921, les pêcheurs adoptent le moteur, abandonnant peu à peu le halage sur les plages au profit des amarrages aux ports. L’apogée de l’utilisation des pointus se situa entre 1850 et 1930.

De nos jours, les pêcheurs autrefois nombreux, ont quasiment déserté nos côtes, victimes de la raréfaction du poisson, de l’essor du tourisme et de l’urbanisation. Aujourd’hui, il n’existe plus de chantier de construction, mais les 80 derniers pointus niçois restent soigneusement entretenus par leurs propriétaires et sont décorés pour la parade de la Saint-Pierre chaque mois de juillet.