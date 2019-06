Le plus beau marché de France: quel classement pour Menton?

Le décompte final a été donné par Jean-Pierre Pernaut, lors du JT de 13 heures. Initiée par TF1 et en partenariat avec la presse régionale, dont Nice-Matin, cette deuxième édition du concours du "Plus beau marché de France" a rassemblé plus de 4 millions de votants sur tout l’Hexagone.

Les Français devaient élire sur Internet l’un des 24 marchés en lice dont Menton fait partie. Après avoir remporté l’étape départementale puis régionale, le marché des Halles de Menton a été propulsé en finale nationale.

Une mobilisation unique à Menton

Le 13 mai dernier, TF1 dévoilait un palmarès provisoire. Les Halles se trouvaient alors à la 7e place.

Pour cette compétition, la cité des citrons a mis toutes ses chances de son côté pour voir son marché décrocher le titre: organisation de la 1ère édition de la Fête des marchés mi-mai, création de cabas à l’effigie de la ville, pichade envoyée directement à Paris…

Le classement et le nom du gagnant seront connus ce vendredi 14 juin au JT de 13 heures de TF1.