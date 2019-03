Le photographe Amadeo Turello sublime des femmes de Monaco dans un calendrier et une exposition dédiés à la Journée des femmes ce 8 mars

"Notre société aujourd’hui fait disparaître la femme de 50 ans qui ne correspond pas à des standards de beauté imposés. C’est pourtant intéressant de noter comment la libération de l’image de la femme est allée de pair avec l’avènement de la photographie, alors qu’à la Renaissance, et plus tard dans l’histoire de l’art, on a souvent représenté les femmes comme des madones", explique le photographe qui, via ce projet, veut faire avancer son idée de faire tomber les barrières de l’esthétique. Pour les femmes mises en valeur dans Naked Soul, il a prôné l’authentique et le besoin de vérité.

"La beauté, c’est subjectif, il y a besoin de définir de nouveaux standards." Dans son panthéon personnel, Amadeo Turello mettrait le curseur de la beauté classique sur l’actrice Audrey Hepburn captée par l’objectif de Richard Avedon. Souvent en noir et blanc. Comme il a photographié son casting monégasque, d’ailleurs.

Mettre en confiance

Pour un professionnel de l’image habitué à travailler avec des modèles qui savent apprivoiser la caméra, l’exercice n’a pas été simple.

"J’ai travaillé avec elles comme j’ai pu travailler avec Nicole Kidman par exemple. J’ai rencontré chaque participante en amont pour parler du projet. Certaines étaient très nerveuses la veille du shooting. Avec l’équipe, nous avons dû les mettre en confiance. Et à chaque fois, je dois dire que cela a été une expérience humaine intense."

Entre deux séances, le photographe les a amenées à se livrer face caméra, pour un documentaire en cours de production. "Chacune s’est mise à nu, s’ouvrant au dialogue pour montrer son côté battant mais aussi ses failles. Ce sont des témoignages très forts."