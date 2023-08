Pendu dans un grenier, parfumeur fou, corps sous une dalle de béton... Ces villas mythiques et "hantées" du Cap d'Antibes

Le cap d’Antibes regorge de secrets. Voici quelques histoires qui se chuchotent encore devant les grilles des belles propriétés…

La funeste malédiction de La Cigaronne

La réalité fait parfois mieux que la fiction. C’est en tout cas le cas pour La Cigaronne.

La villa semble avoir connu des destins bien funestes… Déjà en 1922, sa propriétaire Olga Schleps, 29 ans, n’a pas eu le temps d’y vieillir.

La jeune divorcée fortunée a vécu une rupture qui lui a coûté la vie: le voyageur de commerce avec qui elle a eu une aventure désirait l’épouser. Refusant son offre, Olga se rend à un rendez-vous fixé par ce dernier dans un hôtel. Il l’abat dans la chambre d’une balle dans la tête, avant de retourner l’arme contre lui.

Des transactions et propriétaires plus tard, un certain Martinez de Las Rivas acquiert la propriété. Son business serait obscur: on lui attribue un lien avec le grand banditisme.

Un trafic d’armes serait organisé sur son yacht. Ne pouvant rembourser ses immenses dettes, il se retrouve au pied du mur. Son issue sera fatale, il décide de s’ôter la vie. Pour ce faire, il se prend dans le grenier de la villa.

Une histoire qui ne laissera pas de marbre un des acquéreurs suivants, un imprimeur parisien: sensible à ce funeste épilogue, il fera le choix radical de raser le grenier. Une façon de conjurer le mauvais sort?

Le Château des Pins, noble parfum de l’exil…

Dans les années 50, un résident au titre prestigieux s’installe chemin de la Garoupe, au château des Pins. Il s’agit du Duc de Ségovie. Pour l’état civil, Jacques-Henri de Bourbon, né le 23 juin 1908 en Espagne.

Rien d’autre qu’un des prétendants légitimistes au trône de France! Suivant l’exil de sa famille, il grandit en France et en Italie. À l’âge adulte, il vivra notamment à l’hôtel Majestic de Cannes, avant de s’installer au Château des Pins au cap. Personnage romanesque, Jacques de Bourbon aurait récupéré l’usage de la parole après avoir été sourd et muet à cause d’une opération subie dans son enfance.

On lui prête une drôle d’habitude : il aurait, lors de son temps de résidence ici, développé un petit jeu des plus romantiques. Le duc chargeait un pistolet à eau avec... du parfum, en attendant les dames au détour des rues du cap d’Antibes! Il les surprenait en les visant avec une fragrance de luxe. C’est ce qu’on appelle viser avec panache ! Le noble ne fera pas de vieux jours sur la Côte d’Azur: il s’éteindra dans le canton de Saint-Gall, en Suisse, à l’âge de 66 ans.

Le Château des Pins, quant à lui, s’est retrouvé au cœur d’une affaire ultra-médiatique: en 2009, une demande de saisie sur ce bien a été déposée. La raison? Elle a appartenu à un certain Bernard Madoff…

Une villa secrète... avec une dalle dé béton recouvrant une dépouille

Le nom de la villa reste secret. Mais une certaine voisine s’est souvenue encore jusqu’à ses derniers jours, d’étranges bruits qui émanaient de la propriété… Une famille étrangère s’est installée dans cette villa au siècle dernier. Un déménagement express qui serait dû à une relation interdite.

Le choix d’amour d’une des filles de la famille aurait - selon les siens - jeté l’opprobre sur son patronyme. Préférant un manant à un noble. Aussitôt, une sorte d’exfiltration sur la Côte d’Azur est organisée. La jeune femme se retrouve dans une cage dorée, séquestrée.

La rumeur qui court encore dit qu’elle n’aurait jamais foulé sa terre natale depuis.

Et pour cause : la propriété serait bel et bien sa dernière demeure. Une dalle de béton recouvrirait la dépouille de la pauvre amoureuse… qui aurait subi des sévices avant de s’éteindre.