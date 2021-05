Le pape de la gastronomie Alain Ducasse accueille le génie Yannick Alléno à Monaco

Alain Ducasse : J’ouvre un réfectoire à Paris

Complémentarité

Cette logique, il la décrypte ainsi: "Une place s’est libérée à l’hôtel Métropole car mon confrère et ami Joël Robuchon nous a quittés pour rejoindre les étoiles, comme s’il n’en avait pas en assez sur Terre", sourit Alain Ducasse.

" Cette place vacante laissée par Joël, plutôt que d’avoir un compétiteur qui s’installe à sa place, j’ai pensé que c’était bien de l’avoir à l’intérieur de la SBM. Avec Yannick Alléno et moi, 1+1 = 3. Ensemble on pèse davantage en termes d’impact médiatique et d’influence. Il n’y a pas de compétition, il y a de là complémentarité pour satisfaire un public."

Ce n’est pas la flopée de journalistes présents ce lundi pour cet adoubement de Yannick Alléno qui diront le contraire. Son installation à Monaco crée l’événement dans le monde gastronomique.

"Je suis hypercontent d’être là", répond l’intéressé. "Arriver à Monaco, c’est une étape particulière pour un chef", ajoute-t-il avec fierté. Son baptême du feu, aux commandes des cuisines à l’hôtel Hermitage se fera, de surcroît, en plein Grand Prix.

Quand le 27 mai 1987, Alain Ducasse s’installait au Louis XV, sous l’impulsion du prince Rainier III, il entamait l’écriture d’une nouvelle page de la gastronomie en Principauté. Trente-quatre ans plus tard, sa table triplement étoilée est toujours la plus estimée du pays.

Cultiver sa différence

"C’est Alain qui a fait cette destination", confirme Yannick Alléno. "Aujourd’hui Monaco devient une grande place gastronomique avec une offre unique au monde, cette diversité de proposition en fera une destination unique", complète Alain Ducasse.

Une manière d’épater une clientèle qu’il décrit, ici comme ailleurs "infidèle, zappeuse, curieuse, surnourrie, surstressée et qu’il faut encore surprendre".

Son credo pour continuer à surprendre? "Il faut cultiver sa différence, toujours dans l’excellence. J’ai une vision globale mais une expression locale. Je suis un cuisinier local qui veut nourrir le plus grand nombre en étant précautionneux de la santé des individus et de la planète."

Et la Principauté demeure son laboratoire. "D’ici, on a un rayonnement mondial, bien plus qu’à Paris. À Monaco, on peut tout se permettre, mais il faut le faire bien".

"Des projets j’en ai plein les tiroirs, et j’ai beaucoup de tiroirs", lance dans un sourire Alain Ducasse. La crise sanitaire n’a pas tari son inventivité. "J’ai réfléchi à plein d’idées pendant cette période, maintenant je commence à les délivrer".

Déjà fort d’une quarantaine d’adresses dans quatorze pays, il ouvrira d’ici à la fin juin quatre nouveaux restaurants. Dont un projet audacieux: un réfectoire, à Paris, au 54 rue de Paradis dans le Xe arrondissement. Alain Ducasse version cantine?

Une base de légumes et de céréales

" L’idée est de nourrir mieux le plus grand nombre au meilleur prix. La naturalité est descendue dans la rue. Pendant cette période de Covid nous avons développé des plateaux à emporter à base de légumes, de céréales avec moins de 5% de protéine animale dans l’ensemble de cette proposition. C’est ce que nous continuerons de faire dans ce restaurant".

Le concept, baptisé Sapid [le goût en latin, N.D.L.R.] démarre par une borne informatique sur lequel le client commande son menu. Cinq à dix minutes plus tard, son plateau arrive et il s’installe à l’une des grandes tables communes que comptera la salle. Pas de serveur, juste du personnel pour débarrasser.

"Je fais exprès de dire, que dans l’après-Covid, on va se réunir à nouveau sur des tables communes. C’est un plus gros pari que de faire de la haute gastronomie. Peut-être j’ai raison trop tôt. Mais on essaye".

Le ticket moyen tournera autour d’une vingtaine d’euros. Dans un décor insolite. "Tout est en deuxième usage: de vieilles tables de lycée, des bancs en noyer datent des années cinquante. Et sur les murs, nous avons utilisé une matière à base d’anciennes tenues de policier malaxées pour absorber le bruit".