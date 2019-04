Le Palais princier alimenté par un biocarburant

« Une réponse aux transformations que nous devons tous faire »



Monseigneur, êtes vous satisfait de ce choix écologique fait pour les équipements du Palais princier?

Je suis plus que satisfait, c’est une belle opportunité que j’ai saisie. Une réponse aux transformations que nous devons tous faire, en termes de mix énergétique avec des solutions moins polluantes, moins émettrices en CO2 et surtout plus durables.

Si en Principauté nous voulons aller vers cette transition énergétique que j’ai appelé de mes vœux depuis plus d’un an, il faut penser à ces solutions-là. Et je remercie Romano Energy de nous avoir proposé cette solution qui était enfin disponible. Et je suis très heureux d’être la première institution en Principauté à adopter ce système.

Souhaitez-vous que la démarche que vous avez engagée soit suivie en Principauté ?

Bien sûr, je pense que c’est une très bonne solution, la plus propre possible pour nos besoins énergétiques. Il n’y a pas d’énormes transformations à faire sur des chaudières traditionnelles. Et si l’on peut diminuer notre pourcentage d’émissions de CO2, dans une filière durable, tout le monde sera gagnant.

Une façon de se rapprocher des objectifs fixés du pays pour la transition énergétique ?

En effet, tout ce que nous mettons en place depuis des années tend vers cet objectif que j’ai pu fixer avec le gouvernement pour la Principauté.