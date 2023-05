On fait le point sur les travaux du Palais Carnolès qui n'ouvrira pas ses portes pour la 19e Nuit européenne des musées à Menton

La 19e Nuit européenne des musées sera en format réduit à Menton. Samedi, seuls le Bastion et le musée de la Préhistoire seront ouverts au public. Les deux autres fleurons culturels de la ville, le musée Cocteau et le palais de Carnolès, restent fermés pour travaux.

L’ancienne demeure d’été des princes de Monaco, édifiée en 1717 et dédiée aux Beaux-Arts, est en chantier depuis quatre ans. En 2019, les travaux sur l’extérieur ont été engagés par le défunt maire, Jean-Claude Guibal, notamment la restauration des façades, de la tour de la Noria et l’évacuation des eaux pluviales. Son successeur, Yves Juhel, marche dans ses pas en s’attaquant, cette fois, à la réhabilitation intérieure de ce monument historique. Une « priorité » pour l’adjointe à la Culture, Stéphanie Jacquot.

"Menton était un poumon culturel, mais elle pèche aujourd’hui par ses musées, souffle l’élue. Le musée Cocteau est toujours en procédure administrative depuis la tempête Adrian. Tant qu’elle n’est pas réglée, nous ne pouvons pas faire les travaux nécessaires. On concentre donc toute notre énergie sur le palais de Carnolès."

Des millions d’euros de travaux

Et il en faut. La bâtisse du XVIIIe siècle, ses six salles et 400 m2 de surface plancher doivent être entièrement réhabilités. "Il faut refaire toute l’électricité, remettre le bâtiment aux normes de sécurité, mettre un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite sans dénaturer le bâtiment", liste Yannick Jacquot, chargé des collections au palais de Carnolès. Sans compter l’isolation. "Les œuvres sont très sensibles à l’humidité et à la luminosité, pointe le conservateur. Une exposition trop importante pourrait altérer la peinture."

Et forcément, plus le chantier est important, plus il y a de zéro sur la facture. Sans donner de budget précis, l’adjointe à la Culture parle de plusieurs millions d’euros. Un chiffre qui se précisera dans les futures étapes de la rénovation.

Programmation et muséographie à l’étude

"Actuellement, on est dans une phase d’étude de programmation et muséographie. Elle fait suite au projet scientifique et culturel validé en conseil municipal le 29 septembre 2022", explique Stéphanie Jacquot.

Le PSC, autrement dit, fixe les orientations du musée et définit les moyens nécessaires à leurs mises en œuvre, notamment en termes de collection, de personnel, d’aménagements (circulation, mobilier, éclairage, salles d’exposition, de conférence, détaillés ci-dessous). C’est un outil de travail indispensable pour engager les travaux et demander des subventions à l’État.

"L’idée du projet, résume l’adjointe au maire, c’est de mélanger des œuvres anciennes et contemporaines. On prévoit de faire tourner des expositions et de réserver une salle à Cocteau. On souhaite également créer des ateliers scientifiques et pédagogiques, notamment sur l’histoire du Palais princier. Mais aussi développer la réalité virtuelle pour attirer un nouveau public."

Le jardin n’est pas laissé pour compte. Avec son projet "Domaine de Carnolès", la Ville entend créer un vrai lieu de vie culturelle, artistique et scientifique. Une sorte de fondation Maeght revisitée aux citrons de Menton.

Le projet validé par la Drac

Selon la Ville, le projet a reçu l’aval de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) il y a quinze jours. "C’est une première étape", s’enthousiasme Stéphanie Jacquot.

La première d’une longue série. "La muséographie et la programmation doivent encore être validées par la Drac, pointe l’élue. Il faut compter plusieurs mois. Il faut aussi qu’elle nous dise quelles fresques et quels plafonds du premier étage doivent être restaurés pour monter le budget, demander des subventions et faire appel au mécénat avant d’engager les travaux."

Dans le meilleur des scénarios, le palais de Carnolès n’ouvrira pas avant 2025-2026. Il faudra, à nouveau, faire sans pour les deux prochaines éditions de la Nuit des musées.

La collection du musée est riche de 6.000 œuvres allant de la Renaissance à l’époque contemporaine. Photo Jean-François Ottonello.

Où sont les œuvres d’art? Les travaux ont commencé en septembre 2019 par la restauration de la tour de la Noria, qui jouxte le palais de Carnolès. Au préalable, la Ville a dû créer des réserves externalisées pour accueillir les œuvres du musée des Beaux-Arts. Il y en a 6.000 en tout qui couvrent les différentes écoles et courants européens de la Renaissance à la période contemporaine, ainsi qu’une large collection d’art asiatique. Les réserves construites entre juin 2019 et février 2020 accueillent toujours la collection du musée. Si la plupart des œuvres dorment en toute sécurité, d’autres voyagent. "Nous avons prêté des œuvres de Cocteau, Rodin et des dessins de Suzanne Valadon à la fondation Barnes à Philadephie, au musée du Luxembourg à Paris, explique Yannick Jacquot, chargé des collections du musée des Beaux-Arts de Menton. Certaines ont voyagé à Copenhague, Metz et pourraient bientôt rejoindre la Belgique."





Les 5 objectifs du PSC Le projet scientifique et culturel (PSC) porte cinq objectifs: - Une programmation exigeante et accessible, des expositions temporaires en phase avec la nature et l’environnement, ainsi que l’histoire de la famille princière et de l’agrumiculture. - Redéfinir le parcours : redonner une cohérence et mettre en valeur les chefs-d’œuvre. L’équipe du musée, la Ville et la Drac planchent sur le parcours muséal, les collections et leur restauration et les fiches d’informations. - Offrir un musée accueillant et convivial, accessible. L’étude fixe la circulation des visiteurs, mais aussi l’emplacement des expositions, de l’accueil, la boutique, des réserves… - Créer des espaces pour le public : aménagements spécifiques pour une médiation de qualité à destination des scolaires mais aussi du public (conférences, concerts, théâtre, ateliers, salon de thé). - S’ouvrir vers une démarche "Qualité Tourisme".