Le Palais de Carnolès se refait une beauté princière à Menton

Pour pouvoir s’atteler à la restauration (nécessaire) du Palais de Carnolès, il fallait un prérequis: que les réserves externalisées soient sorties de terre, pour que les œuvres du musée des Beaux-Arts puissent y être déplacées.

Le déménagement des peintures, sculptures et autres gravures ayant été effectué juste avant le confinement, dans un savant jeu de chaises musicales, le chantier a pu démarrer ces derniers jours.

"Il se concentre sur la façade et la terrasse, pour protéger le bâtiment, résume la directrice générale des services techniques, Cécile Giorni. En parallèle, des études sont menées pour restaurer l’intérieur."

Pour rappel, le Palais de Carnolès a été fait construire en 1717 par Antoine Ier Grimaldi, prince de Monaco, qui voulait alors une résidence d’été. Le bâtiment devient une villa privée au XIXe siècle. Réaménagée par l’architecte Hans-Georg Tersling – auteur, notamment, du Palais de l’Europe – en 1896.

Les fenêtres retirées

Pour l’heure, les ouvriers retirent les immenses fenêtres – afin qu’elles puissent être restaurées en atelier – ainsi que les persiennes. Mardi matin, une personne est par ailleurs venue faire un relevé des sculptures incrustées dans la façade.

"La semaine prochaine, un produit biocide y sera appliqué pour enlever la mousse, explique Mylène Castel, du service des bâtiments communaux. Quand les baies seront toutes fermées à l’aide de contreplaqués, nous pourrons attaquer la façade en elle-même."

Celle qui suit le chantier de bout en bout souligne que des essais ont été réalisés à l’arrière du bâtiment.

"De la peinture grise et rose – moderne – a été retirée. Avec un système de décapage, les ouvriers enlèveront les nombreuses portions qui tombent", poursuit-elle.

Ajoutant que la rénovation se fera à l’ancienne: avec du badigeon et de l’enduit à la chaux. Quant au choix de la couleur, qui reviendra à la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), elle ne sera vraisemblablement plus la même – davantage rose orangé.Comme avant.

Et l’intérieur? Seuls la partie administrative et l’accueil du public seront revus. La restauration des salles du musée devrait se faire, elle, "dans leur jus".

"Il s’agira probablement de redonner à quatre salles leur identité historique", explique Elsa Puharré, attachée de conservation. Une fois l’intérieur terminé, c’est le jardin qui s’offrira un bain de jouvence.

"On voudrait retrouver le lien entre ce dernier et la chapelle de la Madone. Sur les gravures anciennes, on constate qu’il y avait une diagonale directe, reprend Cécile Giorni. En restaurant le palais, on restaure le patrimoine de toute une partie de la ville."

Les délais de livraison sont quant à eux incertains, tant les contraintes liées au contexte sanitaire sont nombreuses. "Le chantier du Palais est réparti en six lots. On ne sait pas encore s’il est possible de faire cohabiter plusieurs corps de métier ou non. Il faut entrer dans le détail de chaque intervention."

Patience et longueur de temps...