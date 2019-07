C’était la plus grande inconnue des organisateurs. Comment les œuvres prévues pour être exposées dans les travées du One Monte-Carlo allaient-elles épouser ce décor contemporain une fois sa réalisation achevée, fin février ?

« C’est assez incroyable de construire ça en plein milieu d’une ville ! », s’étonne encore Salomé Pirson. « On a tout de suite imaginé mettre des œuvres ultracontemporaines, sachant qu’au début on n’avait qu’une vague idée de ce que ça allait être. En janvier, on travaillait encore sur la base des plans des architectes ! Mais on connaît bien l’œuvre de (Sir Richard) Rogers donc on savait que nos œuvres “matchaient” a priori. »

La preuve avec Asharq Al - Aswat, bronze de Wang Du ô combien symbolique. « Wand Du travaille sur l’information en Chine. Il prend une page de papier qu’il plie, froisse, puis prend ses dimensions avec un scanner 3D et l’imprime en bronze. Elle pèse 800 kilos et on a fait décrypter les écritures en arabe dessus. Elles n’ont plus de sens car il retravaille les mots de manière à formuler une critique de la société et du traitement de l’information aujourd’hui. »

L’histoire ne dit pas si le président chinois, Xi Jinping, lors de sa halte à l’Hermitage en mars dernier, avait conscience de ce pied de nez sous ses fenêtres.