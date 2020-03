Le nouvel archevêque de Monaco ordonné ce dimanche à la cathédrale

C’est un homme chaleureux qui accueille les journalistes à l’archevêché, tout juste deux jours après avoir emménagé à Monaco. Monseigneur Dominique-Marie David s’apprête à succéder à Mgr Bernard Barsi. Il est le troisième à être nommé évêque à la cathédrale, et le quatrième de l’histoire de Monaco à être nommé ici.

L’ordination épiscopale et l’installation du nouvel archevêque, cedimanche, à 15 h 30, sont donc un événement, autant pour les fidèles que pour le pays. Le prince Albert II accueillera Mgr Dominique-Marie David à la porte de la cathédrale pour lui adresser des paroles de bienvenue. Le souverain sera accompagné de sa famille.

Le moment sera donc rare, émouvant et joyeux pour la communauté chrétienne. Seront notamment présents une vingtaine d’évêques, cinquante à soixante prêtres et des séminaristes de Nantes et d’Aix-en-Provence.

"L’évêque est au service de la parole de Dieu. Il en est le serviteur", explique le futur archevêque de Monaco, avec les mots les plus simples parce qu’ils sont les plus justes. La messe sera célébrée par Mgr Bernard Barsi, administrateur apostolique du diocèse, entouré de Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux et Bazas et de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.

La consécration épiscopale est présidée par Mgr Bernard Barsi, archevêque émérite de Monaco. Le futur ordonnant poursuit: "J’ai pensé assez spontanément à Mgr Barsi pour marquer la continuité. Cette notion de continuité est touchante. L’Église s’inscrit dans la transmission. Les évêques sont les successeurs des apôtres."

L’anneau de l’évêque offert par le prince

La célébration, qui doit durer environ deux heures, sera en deux temps. "C’est une belle tradition apostolique", souligne Mgr Guillaume Paris, vicaire général. La musique et les chants seront assurés par Olivier Vernet, titulaire au Grand orgue de la cathédrale, et Jean-Cyrille Gandillet, titulaire à l’orgue de chœur. Participeront également l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, ainsi que la Maîtrise de la cathédrale de Monaco et les Petits chanteurs de Monaco dirigés par Pierre Debat.

À la fin de la première partie, Mgr Bernard Barsi cède sa place. "C’est assez beau comme signe", lance Mgr Dominique-Marie David.

Le vicaire général explique la symbolique de la célébration. "Qu’est-ce qui fait un évêque? C’est un geste et une parole. Le geste est l’imposition des mains des évêques présents, sur la tête de l’ordonnant, en signe de transmission de ce pouvoir, accompagné par une prière de consécration. Des rites complémentaires sont pratiqués avec une onction de saint-chrême que l’évêque reçoit sur la tête. Le deuxième geste est la remise de l’évangeliaire qui contient les textes des quatre évangiles du Nouveau Testament. Le livre sera posé sur la tête de l’ordonnant."

L’anneau sera offert par le prince souverain. La croix pectorale est un cadeau du gouvernement princier que Mgr David peut d’ores et déjà porter. Enfin, la crosse ne sera pas celle utilisée par Mgr Barsi le 8 mars mais celle de Mgr Theuret, premier évêque de Monaco. L’objet fait partie du trésor de la cathédrale.

La cérémonie est accessible à tous, sans invitation. Monaco Parkings donne la gratuité pour tout le monde au parking des Pêcheurs. Les fidèles auront juste besoin d’être installés avant 15 h 20, la cathédrale ouvrant à 14 h 45. À l’issue de la célébration, ils pourront ensuite assisté à un cocktail servi dans la salle de conférences du Musée océanographique.