À La Turbie (3 150 habitants), la livraison du programme immobilier « Villa Augusta », dans le nouveau quartier Détras, avec ses 116 logements mixtes, édifiés autour d’une nouvelle place publique et de son parking public souterrain, représente une véritable greffe urbaine.

Réaction du maire Gérard Spinelli à la suite du décès de Paul Crevatas, ancien vice-président du Football-Club de Beausoleil et ancien conseiller municipal de la ville de Beausoleil.

« Paul Crevatas était une figure de la vie locale et de Beausoleil. Il a été pendant des années vice-président du Football-Club de Beausoleil et laissera le souvenir d’un homme totalement impliqué pour sa commune et pour ce sport qu’il affectionnait tant. Une fois retraité des télécommunications, il a par ailleurs travaillé pour l’AS Monaco. Conseiller municipal de la majorité municipale lors de mon premier mandat sur la commune, c’était un homme particulièrement investi dans la vie associative.

Il a beaucoup fait pour les associations de Beausoleil. Je souhaite exprimer au nom de la ville de Beausoleil, de tous ceux qui ont travaillé et œuvré à ses côtés, mes plus profondes condoléances à sa famille, sa fille Suzanne et son fils Frédéric, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. » S.I.