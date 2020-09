Le nouveau ministre d'Etat de Monaco salue le travail de la police et assure les fonctionnaires de son "soutien" et sa "confiance"

Au passage des salles d’audition, en configuration Covid, les fonctionnaires dévoilent également le discret dispositif audiovisuel pour capter les témoignages des jeunes enfants sans les intimider. Dans les couloirs, des peluches et jouets témoignent de cette prise en charge adaptée, pensée.

Suivent la visite de la police judiciaire et ses 66 effectifs, dont 11 dévolus à la matière financière - « un service névralgique », avant de déboucher sur le centre de supervision. Derrière les écrans, joystick en main, 25 fonctionnaires recrutés après cinq ans d’expérience minimum. Ces yeux de Monaco balayent sur écran géant les 952 caméras installées en Principauté, dont 38 uniquement dédiées à la lecture automatique des plaques d’immatriculation.

L’occasion d’une démonstration, ou comment zoomer en deux secondes sur la tasse à café d’un client du Café de Paris depuis l’autre côté de la place du Casino. Impressionné, Pierre Dartout apprend que 76 000 contrôles d’identité sont effectués chaque année avec, chaque fois, un double filtre. Un passage au fichier central ; un autre sur Interpol.

Un vent de modernité

Plus loin, le ministre d’État mesurera aussi le caractère précieux des fiches hôtels pour le renseignement et « le projet pilote mené avec Interpol et couronné de succès » il y a quelques années. Une collaboration internationale développée, pour preuve le mur des mandats d’arrêt européens au sein de la Division de la coopération internationale.

Au rayon des nouveautés, le jeune groupe de cybercriminalité, dont les représentants ont brillé lors de formations ou concours extérieurs, et la nouvelle unité anti-drones, tous deux amenés à prendre plus d’espace. Tout comme l’indispensable laboratoire scientifique dans la future surélévation.

Pierre Dartout aura toujours usé naturellement d’un « nous » inclusif. Et au moment de recevoir des vœux de réussite et ses insignes et képi symboliques des mains de Richard Marangoni, de la part de l’ensemble du personnel, le ministre d’État a assuré « qu’ils ne seraient jamais bien loin dans son bureau ».

"Les résultats sont très bons… mais il faut continuer"