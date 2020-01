Le Noël des orthodoxes de Monaco

Les membres de la communauté orthodoxe étaient réunis autour du consul de la Fédération de Russie sur la Riviera française, Anna Bulatova, et du révérend père Evgeniy Nikitine, prêtre de l'église orthodoxe de Menton et de l'association.

Plus d'une centaine de convives orthodoxes, soit deux fois et demie plus que l’an dernier, étaient présents. "Toujours en gardant l'esprit de famille et d'amitié, le concept a évolué avec des morceaux joués par les musiciens orthodoxes de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Milena Casha Legourska et Sorin Turc, qui viennent de pays à majorités orthodoxes, la Bulgarie et la Roumanie", explique Alexandre Hagerty, président de l'association.

Six des sept nationalités célébrant Noël le 7 janvier étaient de la partie. Une majorité de Russes, certes, mais aussi des Ukrainiens, Biélorusses, Serbes, Moldaves et Monténégrins de la Principauté.