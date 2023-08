Le Musée d’anthropologie de Monaco nous rapproche des étoiles

À l’occasion de sa "Nuit des étoiles", le Musée d’anthropologie préhistorique nous invitait, jeudi dernier, à lever les yeux pour en apprendre davantage sur ces corps célestes qui illuminent notre ciel.

La soirée s’est ouverte sur une conférence de Cédric Jacob, professeur de mathématiques et de sciences et membre de l’association d’astronomie Aquila. L’enseignant-chercheur s’est appliqué à raconter l’histoire de la recherche astronomique au public. "Le fil rouge, c’était de montrer que l’être humain est tout petit et qu’on s’en est rendu compte au fur et à mesure. L’astronomie est une fabuleuse machine à voyager dans le temps."

"On a toujours regardé le ciel"

Comme lors de la première édition, le Musée a donné un thème spécifique à la soirée. Après les constellations et l’astrologie en 2022, c’est "la place de l’Homme dans l’univers" qui a intéressé l’organisation. Un lien direct se crée avec l’activité du musée: l’étude des sociétés humaines. "C’est une science qui s’intéresse aussi à l’histoire et à l’archéologie, des premiers navigateurs aux agriculteurs, on a toujours regardé le ciel", rappelle la directrice du musée, Elena Rossoni-Notter.

Pour immerger encore plus le public, il n’y avait pas une, mais trois façons d’observer le ciel ce soir-là. Mis à part la traditionnelle observation à l’œil nu, une projection sur la façade du musée permettait d’observer plus en détail des parties de la voie lactée, en plus de deux télescopes installés pour l’occasion.

C’est l’association Spica qui s’est occupée de cette animation en mettant Saturne au centre de l’observation. "C’est l’objet le plus facile à regarder, c’est une planète qui réfléchit beaucoup de lumière du soleil et qui est proche de nous", explique Charly Karoucchi, président de Spica.

"Envie d’en apprendre plus"

Cette activité a ravi les visiteurs. Louis, 9 ans, a beaucoup appris lors de cette soirée qui a piqué sa curiosité. "Ce qui m’a le plus intéressé, c’est le ciel projeté sur les murs, mais j’ai tout aimé. Je ne m’y connais pas trop mais j’ai tout ce qu’il faut pour faire de l’astronomie, j’ai un télescope, j’ai une application pour regarder les constellations, ça m’a donné envie d’en apprendre plus."

D’autres, comme Sylvie, repartent de cette soirée des étoiles plein les yeux: "C’est un cadre merveilleux, ça donne de la féerie, c’est une très belle initiative."

D’après Elena Rossoni-Notter, une prochaine édition est déjà envisagée pour l’année prochaine, avec encore plus de surprises pour les passionnés et novices.

Toutes les nuits, un spectacle magnifique se déroule au-dessus de nos têtes. Pour favoriser l’observation du ciel, Charly Karoucchi, président de l’association d’astronomie Spica, a quelques conseils à partager. Comme celui de s’adonner à l’observation des étoiles l’hiver. "La chaleur crée une zone de vapeur à moyenne et haute altitude, on peut la comparer à une brume qui diminue la visibilité des objets célestes."

La montagne est la meilleure amie des amateurs d’astronomie. "Sur tout le littoral, on ne peut pratiquement rien faire à cause de la pollution lumineuse. À partir des premières montagnes de l’arrière-pays, vous aurez un ciel assez dégagé et pur pour observer des objets plus faibles comme des nébuleuses."

L’été est connu pour être la saison des étoiles filantes, pourtant, Charly Karoucchi nous apprend qu’elles sont tout aussi observables le reste de l’année. "Il y en a un tout petit peu plus l’été, car la Terre traverse les débris d’une vieille comète, mais si on prend le temps de se mettre en extérieur, on en verra tout autant en janvier ou en février."

Vous pouvez également vous aider de la technologie pour devenir un as de l’astronomie. Des applications comme Star Walk 2, Sky View ou encore Moon Globe vous permettent de mieux comprendre ce qu’il se passe à la nuit tombée.