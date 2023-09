Un moulin varois sélectionné pour le Loto du patrimoine 2023

Daté du XVIIIe siècle, le moulin communal du Pré-Conduit est le dernier des sept moulins autrefois présents à Bargemon. Loin de son lustre d’antan, le moulin à huile nécessite aujourd’hui de gros travaux de restauration et de réhabilitation.

Depuis avril 2021 et sa création, l’association Moli d’Oli se bat pour remettre sur pied ce lieu emblématique de l’oléiculture provençale et le transformer en musée vivant.

Bonne nouvelle, le projet a été retenu parmi les cent projets départementaux (un par département) pour l’édition 2023 du loto du patrimoine. Il succède ainsi, pour le Var, à la Casa Nieves, maison du peintre Blasco Mentor, située à Solliès-Toucas et lauréate 2022.

"On avait bon espoir que ça arrive"

Forcément, cette nouvelle ravit la présidente de Moli d’Oli, Catherine Pelissou: "On avait bon espoir que ça arrive, commence-t-elle. Je pense à tous les bénévoles qui travaillent comme des forcenés depuis presque deux ans et demi pour restaurer le moulin. Ce n’est pas seulement un bâtiment à visiter, c’est aussi un bâtiment vivant." Et vivant, le moulin l’est bien. En 2022, il a recueilli 17 tonnes d’olives, destinées à la production d’huile.

Plus de 380.000 euros de travaux

Faire partie des cent lauréats départementaux assure au moulin de Bargemon une dotation non négligeable (elle sera connue en fin d’année) pour se rapprocher des 383.271 euros estimés nécessaires pour la remise en état de sa roue à aubes, de sa toiture ou encore de ses canaux hydrauliques extérieurs.

"On souhaite qu’il fonctionne comme avant, grâce à l’énergie de l’eau", continue Catherine Pelissou. Pour tenter de décrocher le gros lot tout en soutenant le projet, deux solutions: gratter ou jouer au Loto (un don direct est également possible sur le site de la Fondation du patrimoine)

Sept tirages Loto dédiés au patrimoine

Une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine est dès aujourd’hui en vente. Sur chaque ticket acheté, 1,83 euro sera reversé à la Fondation du Patrimoine. Les 4, 6, 9, 11 et 13 et 16 septembre, un tirage Loto spécifique est également organisé.

Sur chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine. Enfin, le 15 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, un Super Loto est prévu. Sur chaque grille de trois euros jouée, 0,73 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.

