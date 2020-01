"Le moral est bien bas": la route de Sospel ne sera rouverte qu'en mars, les habitants de la vallée excédés

Du côté des usagers de la route de Sospel, le « moral est bien bas », note une habitante de Sospel.

Tous les témoignages recueillis sont unanimes: depuis le mois de novembre et la déviation mise en place par la route de Castellar pour rejoindre Menton, l’autoroute ou encore Monaco, la fatigue s’accumule. « Les trajets sont plus longs et plus fatigants car l’attention doit être extrême sur cette route. Pour aller travailler à Monaco, c’est 3 heures de route par jour », détaille la Sospelloise.

Le voyage ne semble pas plus aisé pour rejoindre Nice par le col de Braus : « 42 virages en épingle. On les a comptés ! »

À l’épuisement s’ajoutent les frais et l’usure du véhicule. « Les pleins à la pompe sont beaucoup plus fréquents. Les pneumatiques ont beaucoup souffert. Il va falloir que je les change alors qu’ils n’ont même pas un an », note une mère de famille, Sospelloise aussi. « 22 km par jour en plus, c’est un plein par mois en plus », confirme de son côté un habitant de Moulinet.

Alors, certains tentent de s’organiser. « J’ai posé mes vendredis après-midi pour pouvoir souffler, faire mes courses ou autres. Avec les trajets, cela devient compliqué de le faire en semaine avec votre enfant qui attend à la maison », explique une maman. « Nous essayons de ne faire qu’un seul aller-retour par jour car à deux véhicules, la note augmente trop vite », souligne une Castillonnaise, précisant que « le choix d’habiter à Castillon a été dicté par certaines contraintes économiques. Nous envisageons d’aller vivre ailleurs, où la voiture pourrait rester au garage. » Si certains habitants tempèrent, tous ont hâte de pouvoir à nouveau emprunter la RD 2566.

Et ce ne sont pas les commerçants du hameau de Monti qui diront le contraire. « Nous avons subi une baisse de notre chiffre d’affaires », affirme la propriétaire d’un garage automobile à Monti. Bien que situé avant l’éboulement, « nous n’avons plus de passage devant notre garage, une de nos plus importantes sources d’activité. Les clients se font rares, certains pensaient même que nous étions fermés. »

Pour l’autre garage, situé de l’autre côté de l’éboulement cette fois, la situation n’est pas mieux. « Peu de clients viennent car il faut faire un trop long détour pour accéder à nos locaux », désespère la propriétaire.

Tous espèrent que le nouveau délai annoncé sera respecté.

un collectif citoyen

Au lendemain de l’annonce par le département du prolongement de la fermeture de la RD 2566, un groupe Facebook « Collectif pour une nouvelle route Sospel -Menton » a vu le jour. « Les habitants ont l’impression de ne pas être entendus, justifie Sophie, qui en est à l’initiative. Ce groupe permet d’établir un contact, faire circuler les informations. »

Plus de 500 personnes ont déjà adhéré au groupe sur Facebook. Une association composée d’habitants de la Bévéra devrait voir le jour prochainement.