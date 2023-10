Le monsieur cinéma de Monaco, Claude Trehet, nous a quittés

Né à Caen en 1929, ce passionné de sport, notamment de basket, et père de trois enfants, s’était installé à Nice au début des années 1970. Industriel dans le domaine frigorifique mais passionné par le cinéma, il saisit l’occasion quand son beau-frère, Pierre Vercel, lui propose de racheter ses parts dans la société Pathé Gaumont et il fonde ainsi le cinéma Le Sporting en Principauté.

À l’époque, le prince Rainier III et la princesse Grace sont ses premiers spectateurs, comme le tout Monaco qui compte de nombreux souvenirs cinématographiques dans ces salles obscures de Monte-Carlo.

À Monaco, comme aux États-Unis ou en Bretagne, Claude Trehet avait cette autre passion pour la mer et les océans. C’était un marin depuis son enfance, il avait toujours eu des bateaux et il naviguait avec aisance pour son bonheur et celui de sa famille et ses amis.

Avec son épouse Analisa, rencontrée en 1977, ils auront partagé 46 ans de vie commune en Principauté, mais aussi dans leur maison du Morbihan où Claude Trehet s’est éteint le 7 octobre dernier.

À son épouse et sa famille, la rédaction de Monaco-Matin présente ses sincères condoléances.