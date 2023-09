Le monde de la restauration est en deuil: une grande figure de Monaco nous a quittés

Il aura marqué de son action professionnelle, l’univers de la restauration à Monaco. Michel Piepoli est décédé le 13 septembre dernier, à Paris, emporté par une maladie après une vie active en Principauté. Qui l’aura conduit, notamment, à créer nombre d’adresses qui ont fait le succès de la vie nocturne du pays.

Démarré comme serveur à la Salle Empire

En quittant ses Pouilles natales à 14 ans pour rejoindre son frère Vito, en Allemagne, Michel Piepoli apprend le métier de la restauration. Un savoir qu’il perfectionnera quelques années plus tard dans une école hôtelière à Rome. Cette formation l’emmène alors à Monaco où la Société des Bains de Mer l’embauche comme serveur à la Salle Empire.

Comme beaucoup de jeunes qui démarrent dans cet univers professionnel, Michel Piepoli enchaîne ensuite les expériences notamment en Amérique du Nord et du Sud, avant de revenir, à l’âge de 27 ans, à Monaco.

Serveur au Pinocchio à Monaco-ville, il se met en quête d’un local pour créer son propre établissement. Ce sera rue Paradis, qu’il ouvre Polpetta, une table italienne qui traduit ses origines, où les tagliatelle au saumon fumé sont le plat phare de la carte. Souvent dégusté par les personnalités qui fréquentent le lieu, à un jet de pierre des studios de TMC.

Sur sa lancée, Michel Piepoli imagine alors d’autres concepts, s’ouvrant à la vie nocturne. Son nouveau bébé s’appelle le Living Room, lancé en 1978. Le piano-bar discothèque avenue des Spélugues a fait les belles nuits de la Principauté pendant trente ans.

Créateur de la rue du Portier

"Ce qui plaisait à Michel c’était la création. Pour cela il avait remarqué une rue où il voyait un certain potentiel pour la transformer avec des restaurants de catégorie différente", se souviennent ses amis, dont tous s’accordent à dire que c’est lui qui a donné vie à la rue du Portier, derrière l’avenue Princesse Grace, en implantant une série de restaurants dynamisant l’axe.

Il y exploitera: le Pulcinella, la Tavernetta, le Perroquet, le Freaky’s, le Bravo Bar ou le McCarthy’s. Dans ces années-là, il développe aussi Le Cygne, avenue Princesse Grace, un des premiers restaurants "branchés" de la Principauté.

Puis en 1998, il prend en main les locaux commerciaux de la galerie Charles III, en haut de l’avenue des Spélugues. Ravive Le Bistroquet et imagine le premier bar à vin de Monaco, Sabor Di Vino. Son dernier bébé, loin de la restauration, sera l’ouverture de la première maison de production et d’édition musicale à Monaco: Bravo Montecarlo, marquant sa passion pour la musique, et produisant divers artistes.

Officier dans l’ordre de Saint-Charles, Michel Piepoli avait reçu en 2022, le prince Albert II dans son village natal d’Alberobello, à l’occasion d’une visite du souverain dans la région des Pouilles en Italie.

"Michel Piepoli était un homme d’une grande générosité, courageux et entreprenant. Toujours aimable, souriant, brillant et très positif. Partout où il est passé, il a laissé beaucoup d’affection à tous ceux qui l’ont connu. Et cela est sans doute le plus grand héritage qu’il nous a laissé", témoignent ses proches, qui projettent d’organiser une messe à l’église Saint-Charles, pour lui dire un dernier adieu.