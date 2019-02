Le mini-golf du parc Princesse-Antoinette entièrement rénové à Monaco

Très apprécié des familles et serpentant entre les oliviers du parc, le mini-golf a rouvert ses portes il y a quelques jours.

Huit tonnes

de terre battue déposées !



D’une durée de trois mois, les travaux conduits par les Services Techniques Communaux ont consisté en la création d’un réseau de drainage pour l’évacuation des eaux de pluie ; le terrassement de l’ensemble des aires de jeu (soit près de 50m3 de terre battue et sous-couche drainante) ; la remise en place de la sous-couche drainante ; le damage ainsi que la remise en peinture des parties bétonnées.

220 m2 d'aires

de jeux



Côté chiffres, le mini-golf 18 trous, qui occupe une surface de 1 100 m2 au cœur du parc Princesse-Antoinette, dont 220 m2 uniquement pour les aires de jeux, a nécessité la mise en place de 8 tonnes de terre battue.



Parallèlement, le remplacement des enrobés a été effectué au cours des derniers mois en plusieurs endroits du parc Princesse-Antoinette : dans la grande allée entre l’esplanade du haut et les jeux d’enfants de la planche du milieu ; dans l’allée entre les jeux d’enfants de la planche du milieu et la pépinière ainsi que dans l’allée de l’entrée du haut entre le portail d’entrée et l’esplanade.