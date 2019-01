"Le meilleur au monde": pour la première fois, ils participent au Festival du cirque de Monte-Carlo

Avec une dextérité presque déconcertante, ils tutoient les règles de la gravité et de l’équilibre. À bout de bras, il la porte et elle virevolte, laissant le spectateur entre frisson et admiration.

Charlotte O’Sullivan et Nicolas Jelmoni, engagés dans ce 43e Festival international du cirque, présentent un numéro de main à main. Un duo de participants un peu particulier car Nicolas Jelmoni joue à domicile. Il est le régional de l’étape en Principauté où il est né et où il a grandi jusqu’à sa majorité.

Gamin, il se souvient avoir forgé son goût pour le cirque depuis les gradins du chapiteau de Fontvieille. La discipline, il l’a ensuite acquise dans les clubs sportifs de la Principauté. En gymnastique...