Le MEB revient d’Australie avec de belles promesses

Une délégation du Monaco Economic Board (MEB) a réalisé une mission de promotion et de reconnaissance économique à Sydney et Melbourne du 23 au 30 juin dernier. L’occasion d’établir de nombreux contacts afin d’évaluer le potentiel de la destination. L’opération a été organisée en coordination avec la tournée des Ballets de Monte-Carlo et le Bureau de la Destination Monaco en Australie.

Éloignée et relativement peu peuplée par rapport à l’immensité de son territoire, l’Australie n’en demeure pas moins un pays dynamique et très attractif. Elle est dotée d’importantes ressources naturelles et bénéficie de la proximité de la zone asiatique en plein essor.

La délégation du MEB (*) est ainsi partie à la rencontre de ses différents réseaux sur place dans les deux principales métropoles économiques du pays, en collaboration avec le Bureau de la Destination Monaco en Australie et avec la précieuse aide des consuls de Monaco en Australie, Hadrien Bourely, à Sydney, et Andrew Cannon, à Melbourne.

Par ailleurs une réunion a également pu avoir lieu avec Richard Worth, consul de Monaco en Nouvelle-Zélande qui s’était déplacé pour l’occasion.

Les Ballets comme vitrine

Des rendez-vous ont été organisés avec des acteurs économiques de premier plan, permettant ainsi de développer des contacts à la fois comme relais et prescripteurs. Des rencontres particulièrement fructueuses se sont déroulées avec les chambres de commerce des États de Nouvelles Galles du Sud et de Victoria. Ces échanges ont permis de détecter de possibles synergies en particulier dans les secteurs du négoce international, du high-tech, des énergies renouvelables et du yachting.

D’autres points de convergence entre les économies des deux pays sont au menu des discussions à suivre, à présent que le contact est établi.

Enfin, la société EY, très implantée sur le sol australien et qui réalise chaque année en Principauté l’événement international de remise des prix du « World Entrepreneur of the Year » a proposé son soutien sur les actions de Monaco sur le sol océanien dans les années à venir.

Le jeudi 27, saisissant l’opportunité d’une représentation des Ballets de Monte-Carlo à l’Arts Center de Melbourne, les différents représentants de la Principauté ont bénéficié de l’éclat tout particulier donné à cette soirée par l’exceptionnel talent de la troupe emmenée par Jean-Christophe Maillot. Un cocktail a suivi le spectacle et permis d’établir dans une ambiance conviviale et exclusive de nouvelles connexions.

Une mission sur les rails

Tout au long de ce déplacement, des présentations des atouts économiques et des opportunités de la Principauté ont été réalisées et ont suscité un vif intérêt. Au fil des entretiens, il est apparu que la possibilité d’organiser une mission économique en Australie et/ou d’accueillir une délégation à Monaco était pertinente. Le MEB va ainsi étudier avec ses partenaires la meilleure solution pour proposer à ses adhérents des opportunités de développement inédites.

Il apparaît de plus en plus évident au fil des missions que les synergies entre les différents acteurs de la Principauté opérant à l’étranger sont la solution la plus efficace pour démultiplier l’impact des actions de chacun. Pour réaliser cette belle opération, le réseau consulaire et diplomatique, l’entité culturelle des Ballets de Monte-Carlo et les représentants de la Destination Monaco en Australie ont permis par leurs actions communes et coordonnées le succès des rencontres économiques voulues par les dirigeants du MEB.