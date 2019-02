Le MEB pose les bases Therascience contre l’obésité? d’un bel avenir en Inde L’ambassadeur Patrick Médecin : Nous sommes dans un pays où il y a tous les besoins

Après avoir mené des missions avec réussite en Russie et en Chine, le Monaco Economic Board revient avec le même sentiment d’Inde, où son président, Michel Dotta, avait hâte « de prendre des positions » chez une des déjà plus grandes puissances du monde promise au rôle de « leader ».

Pour faire face à ce défi, le MEB avait trié sur le volet 19 sociétés et une trentaine de représentants du savoir-faire monégasque, notamment en termes d’innovation avec MonacoTech.

Inscrite dans les pas de la première visite officielle du prince Albert II en Inde, la mission économique a été marquée par un fil rouge environnemental permanent. Le secrétaire général du Yacht-club, Bernard d’Alessandri, faisant par exemple la promotion d’une épreuve de bateaux à énergies nouvelles auprès des universités de Bombay. Pendant ce temps, d’autres semblaient déjà conclure lors de B2B prisés des Indiens.

L’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen, reconverti dans l’aviation d’affaires, mène sa société avec la même humilité et la même rigueur qui lui ont permis d’avaler l’asphalte en compétition dans les années 80-90. Sa stratégie pour gagner des marchés est d’ailleurs calquée sur celle entre pilotes et ingénieurs dans les paddocks. A Monaco, les neuf employés travaillent ainsi dans « une ambiance de salle de marché ». « On regarde tout ce qui se passe, ce qui est mis en vente et vendu, les avantages et inconvénients de chaque avion. Quatre personnes ne s’occupent pratiquement que de ça chaque jour. »

Objectif : « Tout maîtriser ».

La méthode : compiler et analyser un maximum de données, puis ajouter une patte humaine et une garantie éthique. Un talent converti par certaines transactions insolites. « On a même un jour vendu un avion à des Esquimaux ! Ils ont débarqué à Paris habillés en esquimaux, ils cherchaient un appareil bien précis et savaient qu’on l’avait. »

Déjà représenté par un agent à New Delhi - comme à Dubaï et Moscou...