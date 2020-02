Le MEB à Novossibirsk : quand Sibérie rime avec économie

Profitant d’une tournée des Ballets de Monte-Carlo dans la capitale de la Sibérie, les équipes du Monaco Economic Board ont bravé le froid pour emmener leurs entreprises membres à Novossibirsk, cœur de la « Silicon Valley » russe.

Avec le soutien de l’ambassade de Monaco en Russie et du consulat de Monaco à Moscou, du 18 au 21 février, des entrepreneurs monégasques spécialisés dans des secteurs aussi variés que la finance, la haute technologie, l’accompagnement et le conseil aux entreprises sont allés à la rencontre de leurs homologues sibériens.

La première journée de ce déplacement fut consacrée à AkademGorodok, ville devenue depuis le début de la guerre froide le cœur même de la recherche scientifique soviétique puis russe, et qui aujourd’hui s’est naturellement mise à l’heure des start-up. C’est au cours de la visite de la pépinière d’entreprises la plus récompensée de Russie, AcademPark, que les premiers liens se sont noués avec des jeunes pousses high-tech russes particulièrement prometteuses, qui n’avaient jusqu’ici pas eu l’opportunité d’inscrire la Principauté au menu de leurs échanges.

Les entrepreneurs se félicitaient encore du potentiel des rencontres de la veille lorsque s’ouvrait un forum économique dédié aux échanges Monaco-Sibérie, organisé avec la chambre de commerce et d’industrie de la région de Novossibirsk. Au cours de ce forum, après une présentation complète des économies des deux régions, les membres du MEB ont pu présenter leurs diverses activités avant la signature d’un accord pérenne formel entre les deux chambres de commerce suivie d’une session de rendez-vous individuels BtoB.

C’est par une représentation des Ballets de Monte-Carlo, occasion pour les membres d’inviter leurs contacts professionnels et pour le MEB les officiels concernés, que ces deux jours d’échanges économiques se sont achevés dans l’enthousiasme de la standing-ovation récoltée par les Ballets. Une démonstration de plus de la parfaite synergie entre les principaux acteurs culturels et économiques de Monaco, particulièrement lorsqu’ils sont à l’étranger.