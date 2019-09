Le Marché des couleurs et saveurs d’Italie organisé ce week-end

La onzième édition du Marché des couleurs et des saveurs d’Italie prendra place boulevard de la République samedi 14 de 9 h à 18 h et dimanche 15 septembre de 9 h à 14 h.

Un évènement gastronomique placé sous le patronage des municipalités de Beausoleil et sa ville jumelle d’Alba.

Près d’une vingtaine de producteurs proposeront des spécialités piémontaises. Parmi lesquelles l’incontournable truffe blanche d’Alba et ses produits dérivés, vins, armagnac, fromages, charcuteries, champignons, gâteaux, etc.

Seront également présents sur les étals d’autres produits : champagne, miels de la région, safran, oursins, tarama et caviar, articles artisanaux faits mains, etc.

Les animations

Le salon du livre culinaire se déroulera samedi 14 de 10 h à 18 h au Centre culturel Prince Jacques. Ainsi le public pourra parfaire ses connaissances et techniques culinaires et échanger avec la dizaine d’auteurs de renommée qui seront présents, en partenariat avec la librairie Les Mandarins : Luisa Inversi, Alex Benvenutto, Jessy Grand, Gui Gedda, Biles Alain, Lina Brun, Fabrice Roy, Florie Castellana et Anton Gautier, la Famille Albese. Sans oublier Jean-Pierre Messy, secrétaire général du syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco et son équipe, qui animeront un stand de sculptures sur fruits et légumes.

Les femmes à l’honneur

À 12 h, la cérémonie de remise de la truffe blanche d’Alba mettra à l’honneur diverses personnalités exclusivement féminines :

Virginie Basselot, chef exécutif des cuisines du Negresco et meilleur ouvrier de France 2015

Margot Baronchelli, lauréate 2019 du concours de cuisine du Grand cordon d’Or de la cuisine Française à Monaco

Cécile SABA, artiste créatrice de bijoux en verre

« Cette onzième édition du marché des couleurs et des saveurs d’Italie s’annonce exceptionnelle. Notre association vient de se voir décerner le titre de l’ordre des Chevaliers de la truffe et des vins d’Alba. C’est avec grand honneur que j’ai reçu cette distinction qui met en valeur le travail de toute une équipe. Ce marché est le reflet de nombreuses années de travail, de rencontres et d’amitié qui se concrétisent chaque année dans une ambiance d’échanges gastronomiques et culturels ». Serge Dervieux, président du comité de jumelage Beausoleil-Alba et de l’association beausoleilloise des Amis d’Alba.