Le magasin "Bazar Picco", 116 ans, patient témoin du temps qui passe à Monaco

Le Bazar Picco voit le jour quelques années plus tard, en 1905, dans une petite boutique judicieusement placée entre les marchés de Monaco et Beausoleil. La famille Picco y propose des produits de vannerie, bien sûr, mais aussi de la porcelaine, de la faïence, de la poterie, entre autres.

Avec son frère Georges, ils sont la quatrième génération à la tête de l’affaire familiale. "Nous avons repris en 1986, au décès de notre père, se souvient Dominique avec émotion. A ce moment-là, on avait la tête dans le guidon. On ne voulait pas louper la transition."

Avec les nouvelles offres développées par leur père et leur oncle quelques années auparavant, le Bazar Picco connaît un nouvel essor. "Dans les années 70, le magasin fournissait la vaisselle pour les grands hôtels-restaurants de la Principauté."

Au fil des années, ils font envoyer leurs articles un peu partout dans le monde. "Nous avions des clients de Monaco qui faisaient expédier leur marchandise en Suisse, en Angleterre, en Italie. Ou jusqu’en Nouvelle-Calédonie, pour l’un d’eux qui avait ouvert un restaurant là-bas", énumère Dominique.

Et d’assurer: "On trouve de tout chez nous. Et si nous n’avons pas le produit que le client recherche, nous nous plions en quatre pour le trouver".

Une dévotion et un large éventail d’offres qui ont sans doute permis à la plus vieille droguerie de Monaco de traverser les décennies et avec elles, la concurrence des grandes surfaces qui se sont installées dans le pays.

"Nous avons réduit les rayons où la concurrence est trop forte pour se réorienter sur des produits plus haut de gamme et des marques que l’on ne trouve pas ailleurs. Pour le reste, nous axons surtout sur le service, la disponibilité et le conseil. Le contact humain, c’est l’essentiel", rappelle Dominique.

"Plus qu’un métier, une religion"

Il y a trois ans, le Bazar Picco s’est offert une cure de jouvence, troquant les rayonnages un peu froids pour des meubles en bois plus chaleureux. "Nous avons réorganisé le sens de circulation de la boutique. Ça donne l’impression d’un magasin plus aéré. Les clients ont trouvé ça positif."

Plus récemment, la droguerie est même partie à la conquête des réseaux sociaux en se lançant sur Instagram.

À 71 et 73 ans, les deux frères veillent encore au grain. Et lorsqu’on leur demande s’ils raccrocheront un jour, Georges et Dominique Picco esquissent un sourire coupable. "On se retire peu à peu mais on reste là pour superviser. Ce magasin, c’est toute notre vie. Lorsque l’on vient on ne se pose pas la question de savoir si l’on vient travailler."

Et Carole Picco, la fille de Dominique, de s’amuser: "Ils ne raccrocheront jamais. C’est plus qu’un métier, c’est une religion. Ce magasin fait partie de nous". C’est en elle que les deux frères ont trouvé la relève. Une cinquième génération de Picco, incarnée par une femme cette fois, pour écrire la suite de cette belle histoire familiale.