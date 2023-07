Le lycée hôtelier de Monaco porte désormais le nom Rainier-III

Jusqu’à présent, l’établissement scolaire n’avait pas de nom. Ou plutôt il restait le seul lycée de la Principauté à se nommer par son acronyme, le LTHM pour lycée technique et hôtelier de Monaco. Son histoire - le lycée a été fondé en 1969 par le prince Rainer III - et la commémoration du centenaire de la naissance de ce dernier, viennent changer le cours des choses. Depuis hier, le lycée hôtelier de la Principauté porte le nom du prince Rainier III.

Un nom à l’image de l’excellence

En fin de matinée de ce samedi, la plaque scellant cette nouvelle dénomination a été dévoilée en présence des trois enfants du prince défunt: le prince Albert II, entouré de ses deux sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie, toutes deux de blanc vêtu.

Pour Thomas Fouilleron, directeur des archives du Palais, ce nom se trouve particulièrement bien choisi. "Parce que le prince Rainier III est tout simplement à l’origine de cet établissement scolaire." Aussi, le lycée hôtelier s’avérait jusqu’alors le seul à ne pas porter le nom d’un des princes bâtisseurs de la Principauté. "Tous les établissements scolaires sont identifiés par un prince important de Monaco. Nous avons le lycée Albert 1er, le collège Charles III... et dans les principaux princes qui ont bâti la Principauté, il manquait le prince Rainier III concernant les missions scolaires."

Le meilleur pour la jeunesse

En héritage et en marge de la plaque à l’entrée, les élèves du lycée reçoivent deux effigies installées au cœur du puits de lumière de l’établissement: le buste du prince Rainier III, un détail de la statue qui se trouve le long de la rampe major, ainsi qu’une splendide photographie en noir et blanc où il inaugure l’arrivée de l’arbre généalogique présent au sein de l’établissement scolaire. "L’arbre généalogique a ainsi été complété par cette photo où l’on trouve le prince, souriant, en situation au moment de la mise en place de cet arbre qui restait jusqu’alors au Palais", termine Thierry Fouilleron.

En présence de nombreux invités et représentants de la mairie et du gouvernement, mais également de l’épouse du sculpteur et de sa fille, cette cérémonie s’est avérée chargée d’émotions (lire ci-contre).

Hisser vers le haut

Lors de son discours inaugural, Isabelle Bonnal, commissaire général au gouvernement, chargée de la direction de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a quant à elle ouvert l’événement vers l’avenir. En donnant ce nom au lycée, il ne s’agit pas selon elle "de nommer ce qui fait la force de ce lycée - la réputation n’est plus à faire - mais bien, avec lui, mais de s’appuyer sur les acquis afin de renforcer l’image du lycée". Indéniablement, le nom du prince Rainier III s’avère le plus juste, lui qui a doté Monaco d’établissements scolaires et qui a fait en sorte d’hisser la jeunesse et son pays toujours plus loin vers l’excellence.