Le Louis XV à Monaco primé par une nouvelle distinction du Gault & Millau

Qu’est-ce que ce prix représente pour vous?

Il récompense le travail de toutes les équipes du Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris et traduit le sentiment que nous partageons tous la même vision de l’hospitalité. L’originalité de ce prix réside dans le fait qu’il met en lumière l’osmose entre la pâtisserie, la cuisine, la sommellerie et la salle: chacun étant la continuité de l’autre. J’associerai également à cette distinction tous les producteurs qui, chaque jour, sélectionnent pour nous leurs plus beaux produits et contribuent à faire vivre à nos convives une expérience inoubliable.

Quel impact pensez-vous que ce prix aura sur le Louis XV Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris?

Ce prix récompense un restaurant de haute cuisine. Pour autant, chaque jour est une remise en question. C’est une quête permanente de l’excellence, de ce que nous pourrions faire pour surprendre nos hôtes. C’est l’illustration parfaite que l’on peut être une grande table, tout en étant moderne, résolument créative et tournée vers l’avenir.

les mots d'alain ducasse

"Émotion et fierté : ce sont les deux premiers sentiments que j’ai immédiatement éprouvés à l’annonce de la distinction attribuée par le Gault & Millau au restaurant Le Louis XV – Alain Ducasse. Émotion et fierté pour mes équipes auxquelles revient le mérite de cette reconnaissance et pour ce restaurant qui occupe une place si particulière dans mon cœur depuis que le prince Rainier III, puis le prince Albert II m’ont accordé leur confiance.

J’ai ensuite ressenti une grande humilité. Car l’excellence se gagne tous les jours, à chaque instant. Nous le savons et nous puisons dans cette conviction l’envie de continuer à travailler d’arrache-pied pour toujours donner le meilleur de nous-mêmes."

palmarès

Gault & Millau 2020 : le palmarès d’Alain Ducasse

Pâtissier de l’Année

Jessica Préalpato - restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée

Le carré magique

Le Louis XV - Monte Carlo

L’Académie

Alain Ducasse (restaurants Plaza Athénée à Paris et Louis XV à L’Hôtel de Paris Monte-Carlo) fait partie des dix « académiciens » nommés et qui bénéficient de la distinction "Toque d’Or".