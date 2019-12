Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, le lieutenant Daniel Candela a été décoré par le préfet des Alpes-Maritimes de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (argent) avec rosette pour service exceptionnel. Cette distinction récompense l’engagement et le dévouement au long terme de celui qui occupe le poste d’adjoint au chef de centre de La Turbie. Engagé depuis vingt-quatre ans chez les pompiers volontaires, il est formateur départemental et référent national aux informations préventives aux comportements qui sauvent. Enfin et surtout représentant du personnel au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires des Alpes-Maritimes depuis plus de dix ans. Cette médaille et son diplôme lui ont été remis dans la cour de la préfecture, en présence du maire de La Turbie, à l’occasion d’une cérémonie officielle de décoration des sapeurs-pompiers du SDIS 06.

M.-E. Colonna