Le légendaire Top Marques joue la surenchère Le nouveau patron de Top Marques veut rendre hommage aux classic cars

Chaque année, c’est le rendez vous incontournable des accros de supercars, et de luxe en tout genre. Mais cette année, pour la seizième édition, Salim Zeghdar, le nouveau patron de Top Marques Monaco a voulu taper encore plus fort : « On a vraiment opéré un changement. Il n’y a jamais eu autant de voitures présentées à Top Marques ! Il y en aura 70 cette année. »

Au moins c’est clair. Pourtant, pas facile de faire plus fort que d’habitude. En quinze années d’existence, Top Marques Monaco a vu 1150 supercars différentes, dont 95 étaient dévoilées au public pour la toute première fois.

Pour commencer dans les changements, l’événement ne se déroulera plus à la même période. Cette année, il s’engouffre dans la traînée d’adrénaline laissée par le Grand-Prix et se tiendra du 30 mai au 3 juin.

Dans les allées, le visiteur verra que l’univers du luxe automobile sait se renouveler. En plus du pack supercar et montre full-saphire, proposé par Rebellion Timepieces (voir Monaco Matin du 20 avril), cette année des véhicules aux technologies de pointe seront présentées, à l’instar des bolides de la société nanoFlowcell. Ce fabricant suisse propose deux modèles de voitures électriques qui fonctionnent à l’eau salée, aux performances toute bonnement affriolantes.

En plus de cela, une F1 immatriculable, qui permettra de tester son 0-100km/h en 2,5 secondes, sur la route, sera disponible pour 1 million d’euros.

Un véhicule 6 roues, prêt pour rouler sur Mars, et des bateaux électriques, dont le X-Shore, qu’on appelle aussi le Tesla du bateau, seront exposé aux yeux des visiteurs.

Assez pour faire oublier que les test drives disparaissent.

S’il y a bien une catégorie de bolides qui fait battre les cœurs, ce sont les classic cars. Elles sont aux racines des engins démoniaques d’aujourd’hui, elles appellent des souvenirs à la chaîne.

Cette année, plusieurs modèles rendront hommage à ces bijoux d’un autre temps. Le constructeur russe Blienkin proposera un modèle jamais exposé en Europe. « Une voiture au look rétro à la technologie embarquée dernier cri qui peut être utilisée quotidiennement pour faire de chaque jour un jour particulier » apprend-on dans le dossier de presse. Une extravagance personnalisable à l’extrême, or et pierres précieuses comprises.

Dans un autre genre, le constructeur tarnais Devinci exposera sa Brigitte. Un petit bolide électrique, dessiné sur la base des voitures de course des années trente. 130 km d’autonomie, 100 km/h de vitesse de pointe : un caprice parfait pour redécouvrir, cheveux au vent, les sensations d’une conduite d’un autre temps. Sans le parfum gazole et le moteur qui pétarade.