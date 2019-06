Sacré mois de juin pour Charlotte Casiraghi ! Il a débuté en fanfare dès le premier jour par son mariage civil avec le producteur de cinéma Dimitri Rassam. Il s’est poursuivi ce week-end avec le temps fort annuel des Rencontres philosophiques de Monaco, structure que la fille de la princesse Caroline a fondée en 2015 avec son ancien professeur de philo au lycée François-Couperin de Fontainebleau, Robert Maggiori, et deux autres philosophes, Joseph Cohen et Raphaël Zagury-Orly. Vendredi soir, trois prix ont été remis, à une lycéenne de Monaco, à l’auteur d’un ouvrage de philosophie et à une maison d’édition qui s’est distinguée dans cette spécialité (lire Monaco-Matin d’hier). Et voilà que se profile déjà à l’horizon le Jumping international de Monte-Carlo (27-29 juin), la prestigieuse compétition de saut d’obstacles, dont elle est la présidente d’honneur et qui a beaucoup compté dans sa vie. Trois bonnes occasions de discuter avec Charlotte Casiraghi, dans les jardins de la Villa Sauber, samedi, là où étaient dispensées toute la journée des « Leçons de philosophie »…