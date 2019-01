Le jour où le corps du Pape Pie VI a été abrité à Monaco

Ce 27 janvier est fêtée solennellement la Sainte Dévote, patronne de la Principauté et de la Famille Souveraine. Nous savons tous que la barque de Sainte Dévote, jeune fille chrétienne martyrisée en Corse, poussée par la tempête et guidée par une colombe, viendra s'échouer sur la plage du vallon des Gaumates au fond du port de Monaco. Mais qui sait que, quinze siècles plus tard, de nouveau une tempête a contraint le navire...