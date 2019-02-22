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      Le Jardin japonais en plein bouleversement

      PAR Ludovic Mercier Mis à jour le 22/02/2019 à 05:10 Publié le 22/02/2019 à 05:10
      Mis à jour le 22/02/2019 à 05:10 Publié le 22/02/2019 à 05:10
      Durant les travaux, le Jardin reste accessible aux visiteurs.

      Durant les travaux, le Jardin reste accessible aux visiteurs. Sébastien Botella

      Le Jardin japonais en plein bouleversement

      Par Ludovic Mercier Le 22/02 à 05h10 MàJ 22/02 à 05h10

      Les travaux de l’extension en mer nécessitent de grignotter sur l’espace paysager. Des manœuvres visuellement impressionnantes - mais non définitives - qui permettront une petite transformation

      On ne s’attendait vraiment pas à ça. Nous, tout ce qu’on voulait, c’était s’offrir un petit moment zen au Jardin japonais. Et puis là… boom ! Une palissade, et des branches qui semblent appeler au secours de l’autre côté, en remuant dans tous les sens. Bref, un comportement totalement inhabituel pour des branches. Ça nous a mis la puce à l’oreille.

      Pourtant…

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