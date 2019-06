Le handisport met les voiles sur Cap-d’Ail

Avec lui sur les embarcations, personne n’a peur : enthousiastes et souriants, les apprentis tirent les voiles, rament et naviguent avec aisance.C’est qu’une partie d’entre eux vient de centres où ils pratiquent déjà la voile à l’année.

Pour les autres, c’est l’initiation: "C’est important, car plein de gens ne savent pas qu’ils peuvent faire ces activités.On les leur fait découvrir, et il y en a qui sont allés plus loin et devenus compétiteurs", explique un agent départemental.

Globalement, l’équipe organisatrice est ravie: "Les gens sont contents de nous retrouver tous les ans, et pour nous aussi, c’est toujours un plaisir.C’est fabuleux de faire plaisir aux gens."

Savoir+

La tournée Handi Voile 06 sera à St-Laurent-du-Var le 22 juin, à Cagnes-Sur-Mer le 24 juin et à Villeneuve-Loubet le 26 juin.