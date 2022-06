Le Grimaldi Forum va s'étendre de 6.000 m2 sur la mer à l'horizon 2025

Les chiffres à retenir

Le Grimaldi Forum accueille par an 100 événements (congrès, salons, expositions, spectacles) ce qui représente un volume de 250 000 personnes reçues chaque année.

Actuellement, la surface modulable du bâtiment est de 35.000 m2; elle sera de 41.000 m2 en 2025. Rien que les halls d’exposition couvriront 18.000 m2 dans trois ans.

A l’horizon 2025, le Grimaldi Forum comptera 10 espaces majeurs: le hall Ravel (4.205 m2), le hall Diaghilev (3.571 m2), le Génois et le Guelfe (590 m2 chacun), l’Indigo (795 m2), le Foyer supérieur (1.160 m2) et inférieur (615 m2), l’espace Pinède (3.180 m2), le Carré et les salles du patio (1.453 m2), et la galerie Diaghilev (1.031 m2).