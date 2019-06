Le Grimaldi Forum va se doter d'une terrasse de 600 m2 pour conserver une vue mer après l'extension en mer de Monaco

Le Grimaldi Forum est l’un des centres de congrès les plus réputés du Sud de la France. À cela, une raison simple: une localisation à couper le souffle, qui permet de prendre l’air en appréciant la Grande Bleue, entre deux sessions plénières ou après une bonne négo sur un salon. Seulement voilà, l’urbanisation de Monaco étant ce qu’elle est, la localisation de ce joyau va un peu changer.

Pas du genre à se laisser abattre, le Grimaldi Forum va plutôt se laisser pousser 600 m² de terrasse l’hiver prochain. Sylvie Biancheri, directrice du lieu, nous éclaire un peu sur ce projet.

sur le choix de la construction d'une terrasse à côté du hall Ravel



"L’extension en mer, qui nous jouxte, va nous ôter de façon définitive la vue mer depuis l’esplanade. Or cette vue était un vrai argument commercial. On avait vraiment à cœur que nos clients puissent retrouver la possibilité d’organiser des cocktails ou des réceptions en extérieur avec cette vue incroyable. Pour nous, c’est essentiel. Or, en prolongement du hall Ravel, nous sommes face à la fin de l’extension en mer dont la courbe vient précisément mourir là. La terrasse sera en prolongement de la sortie du hall, donc à quelques mètres au-dessus du sol, ce qui permettra de récupérer une vue mer."

sur la durée des travaux

"Ce sera assez court. Les travaux vont commencer en novembre pour finir en janvier. C’est un peu comme un mécano : tout sera fabriqué en usine, et quand cela arrivera ce sera monté très rapidement. Pour nos 20 ans, en janvier 2020, nous devrions avoir une nouvelle terrasse."

sur la description de cette nouvelle surface

"Frédérique Genin, l’architecte, a voulu une terrasse dans l’esprit du bâtiment. Pour les matériaux, elle sera en bois. C’est un matériau écoresponsable, que nous avons choisi éco-certifié. On se doit d’être fidèle à notre politique environnementale."

sur l'avantage de cette esplanade

"Énormément. Depuis 20 ans que nous exploitons le bâtiment, les clients nous disent régulièrement que l’espace Ravel, qui a cette vue sur mer et qui fait partie de nos joyaux, donne envie d’aller dehors. Ne serait-ce que pour prendre le bon air de notre pays! C’est donc un espace très important, puisqu’il permet une respiration au sortir d’un espace clos, qui reste notre lieu d’exposition le plus utilisé. Et puis c’est un atout commercial pour les grands dîners de gala que nous organisons parfois. Nous avons une capacité de 3.000 couverts, et cela permet d’organiser un cocktail précédant le dîner. C’est essentiel de retrouver cet espace extérieur."

un moyen de lutter contre la concurrence

"Sans aucun doute. Certains centres ont déjà des espaces en extérieur et notre esplanade reste un espace commercialisable, mais sans la vue mer. Et pour n’importe quel client qui arrive de Paris, de Londres ou de n’importe quel endroit du Nord de l’Europe, la vue mer est un élément essentiel que l’on doit offrir. C’est un atout commercial non seulement indéniable, mais surtout indispensable."