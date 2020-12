Le Grimaldi Forum inaugure sa nouvelle terrasse depuis laquelle vous aurez bientôt une "vue imprenable sur la Méditerranée"

Terrasse pluvieuse, terrasse heureuse, murmurait-on ce mardi dans le comité très restreint de personnalités présentes pour l’inauguration du tout nouvel espace du Grimaldi Forum. Une terrasse, donc, en bois, d’une surface de 600 m2, située côté Larvotto, et inaugurée en présence du prince Albert II, du Ministre d’État, Pierre Dartout, du conseiller-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, du conseiller-ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario, du conseiller-ministre des Finances et de l’Économie, Jean Castellini, du président du Conseil national, Stéphane Valeri, du président du Grimaldi Forum, Henri Fissore, de la directrice général du Grimaldi Forum Sylvie Biancheri, de l’un des architectes du Grimaldi Forum, Frédéric Genin, et des “voisins” Patrice Pastor et Guy Levy-Soussan, représentants de Mareterra (le nom commercial de l’extension en mer).

Un espace très attendu, puisqu’annoncé en juin 2019 pour une livraison en janvier 2020, reportée un peu, et finalement tombée en embuscade dans une crise sanitaire qui n’en finit pas de durer.