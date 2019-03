Il est peu de dire que Gil Shaham est un grand violoniste. Ce concertiste israélien né aux États-Unis est l’un des plus demandés au monde.

Curieusement, après avoir assidûment fréquenté Monaco dans les années quatre-vingt-dix et avoir joué en 1990 au Printemps des arts, en 1991 et 1992 au Palais princier, en 1996 et 1999 à l’Auditorium, il n’est plus venu en Principauté depuis vingt ans.

On est heureux de l’entendre à nouveau.